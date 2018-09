Auto caduta nel dirupo. No, nel lago: misterioso falso allarme

Vigili del fuoco via terra - da Salò e Storo - e via lago - da Bondone - elisoccorso da Milano, carabinieri, Polizia locale: un dispiegamento di forze impressionante, quasi quanto per un'esercitazione su larga scala, ma alla fine è stato solo un clamoroso falso allarme. È accaduto ieri mattina sul lago d'Idro, ad Anfo, e cosa sia davvero successo è un mistero.

A mettere in moto la macchina dei soccorsi sono stati tre testimoni diversi, tutti giudicati attendibili, una coppia della Bassa con una seconda casa ad Anfo ed una persona del posto. I tre avrebbero sentito un forte rumore di lamiere, quasi quello di uno schianto, e poco dopo un grido di richiesta di aiuto.

Giunti sul posto i mezzi di soccorso, dapprima si è scandagliato il dirupo a valle della Strada Provinciale del Caffaro, poi, visto l'esito negativo delle ricerche, condotte anche dal cielo con l'elicottero, il lago, dove si temeva potesse essere finita un'auto. Dalle 9 alle 13 decine di uomini hanno lavorato senza sosta, per poi gettare la spugna con la convinzione si sia trattato solo di un clamoroso falso allarme.