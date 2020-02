Stroncato da un tumore a 19 anni: dolore e lacrime per il giovane Andrea

Borgonato di Corte Franca piange la morte di Andrea Sorteni, stroncato da un tumore alla giovane età di 19 anni. La malattia, una forma molto rara, gli era stata diagnosticata nell’ottobre del 2018.

Andrea si è spento mercoledì nella casa di famiglia in via Tobagi, dopo aver lottato con tutte le sue forze per un anno e mezzo.



Lascia nel dolore la mamma Iside, il papà Giampiero e l'amata sorella minore Anna. Le esequie saranno celebrate alle 14.30 di oggi, venerdì 7 febbraio, nella chiesa di Borgonato.