Porta i figli a scuola, poi si perde nel bosco: giovane mamma trovata dopo 4 giorni

Sparita nel nulla dopo aver lasciato i suoi figli a scuola, lo scorso lunedì. Di Ananta Guarneri non si avevano notizie da tanto, troppo, tempo, e la famiglia cominciava a temere il peggio: la giovane mamma stava infatti attraversando un periodo difficile. Giorni e giorni di ricerche. La svolta mercoledì sera, quando l'auto della donna, una Lancia Y, è stata ritrovata a Gavardo, nella zona del Monte Tesio.

Fortunatamente la vicenda ha avuto un epilogo positivo: la 43enne è stata rintracciata giovedì pomeriggio, proprio nei boschi del Monte Tesio: lì si era recata lunedì mattina, dopo aver accompagnato i figli alle scuole di Raffa di Puegnago. Una zona che la donna, originaria di Villanuova sul Clisi e da qualche mese di casa nel comune gardesano, conosceva molto bene.

Voleva fare una passeggiata per rilassarsi, approfittando dell'assenza dei figli, ma ha finito per perdere l'orientamento: per 4 giorni avrebbe vagato nel bosco senza trovare il sentiero giusto per raggiungere l'auto e la strada di casa. Un incubo fatto di pioggia, vento e tre notti all'addiaccio, terminato quando i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino e quelli della protezione civile l'hanno tratta in salvo.

Quando è stata ritrovata, la 43enne era comprensibilmente confusa e scioccata ma le sue condizioni di salute, nonostante i 4 giorni trascorsi nel bosco, non sarebbero preoccupanti.