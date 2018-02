Malore in classe durante una lezione, ragazzo portato in ospedale

Poco dopo le 9.30 di martedì mattina, uno studente di 17 anni si è sentito male nel corso di una lezione all’Itis di Lonato. Il giovane ha accusato il malore in un’aula dell’ala nuova dell’istituto, dove, nel cortile interno, sono state fatte intervenire in codice rosso un’ambulanza e un’automedica.

Un grosso spavento per insegnati e compagni di classe, ma quando il giovane è stato caricato sull’autolettiga era cosciente e i suoi valori nella norma. E’ stato comunque portato all’ospedale di Desenzano per accertamenti: le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.