Terribile infortunio, folgorato elettricista: gravi ustioni al volto e alle braccia

Un elettricista 32enne di Costa Volpino è rimasto folgorato mentre interveniva in una cabina elettrica del centro di smistamento Amazon di Torrazza Piemonte, nella mattinata di martedì 13 agosto.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, tra cui anche il nucleo chimico-batteriologico, i carabinieri della compagnia di Chivasso e gli ispettori dello Spresal dell'Asl To4, a cui competono le indagini.

L'uomo, dipendente di una ditta di Pisogne, è vivo, anche se ha ustioni importanti in particolare sulle braccia e il 15% in viso. Non ha perso conoscenza.

È stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cto di Torino. La prognosi è riservata. Dopo l'incidente, gli operai sono stati radunati nella mensa in attese sopralluogo dell’Arpa, come prevede il piano d'emergenza aziendale. Poi il lavoro è tornato alla normalità.

Fonte: Torinotoday.it