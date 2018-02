A Brescia l’amore va di moda: è la seconda città più romantica d’Italia

Brescia non ha mai avuto fama di città romantica, anzi. Invece, nella classifica elaborata da Amazon, che ha stilato l’elenco delle città più romantiche d'Italia in base alle vendite di romanzi rosa, la Leonessa si piazza in seconda posizione, preceduta solamente da Treviso (terza è invece Brindisi).

Brescia prende il posto di Milano, premiata lo scorso anno con la medaglia d’argento del romanticismo, battuta al fotofinish da Bolzano. Questi i libri da mille sospiri più venduti nel 2017: “Io Prima di te” di Jojo Moyes, “La vita in due” di Nicholas Sparks e “Your Name (Kimi no na wa)” di Makoto Shinkai.