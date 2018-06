Scompare ragazza madre di due bimbi, il marito fermato per omicidio

Omicidio volontario e occultamento di cadavere: sono queste le accuse pesantissime mosse dalla Procura di Brescia nei confronti del marito 50enne di Allou Suad, giovane donna marocchina di 29 anni di cui non si hanno notizie certe ormai da domenica sera, e per cui con il passare delle ore prende piede sempre più l'ipotesi della morte violenta.

Il marito è stato intercettato e fermato nella notte: al momento è indagato per omicidio, ma non avrebbe confessati, anzi. Avrebbe negato ogni suo coinvolgimento. La molla che ha fatto scattare il blitz degli uomini della Questura di Brescia: l'uomo sarebbe stato inquadrato mentre trascina un grosso sacco nero nella notte, ripreso da una telecamera di Via Milano.

La possibilità raccapricciante, ma che purtroppo non è da escludere, è che in quel grosso sacco nero potesse esserci il corpo senza vita della giovane Allou Suad. I due erano sposati, insieme avevano avuto due figli.

Ma da tempo la relazione non funzionava: sembra infatti che Suad e marito fossero in realtà già separati. Non c'è altro, al momento. Indagini in corso, anche in mattinata sono in programma ulteriori accertamenti, e si attende un'eventuale confessione.