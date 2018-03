Immagini shock dagli allevamenti: distese di carcasse e cannibalismo

Ci sono anche due aziende bresciane, della Bassa e di cui ovviamente non sono stati resi noti i nomi, nell'inchiesta shock a cura della Lav – la Lega Antivivisezione – realizzata per conto dell'organizzazione internazionale Eurogroup for Animals, pubblicata in primis sul quotidiano britannico The Independent e ripresa poi anche da Bresciaoggi.

Immagini e filmati per stomaci forti, che racconta della vita quotidiana di sei allevamenti che sono stati definiti “allevamenti lager”, operativi nelle province non solo di Brescia ma anche di Cremona e Mantova. Gli attivisti della Lav hanno ripreso e fotografato, ovviamente di nascosto, le condizioni di vita dei migliaia di suini delle aziende agricole accusate di maltrattamenti.

Se veritiero il quadro che ne emerge è molto sconfortante. Non mancherebbero infatti tante, tantissime violazioni di norme e leggi, regole e buone condotte: oltre alla sofferenza gratuita che sarebbe stata inferta ai maiali, alle scrofe e ai maialini che vengono inquadrati dalle telecamere nascoste della Lav.