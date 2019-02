Allarme bomba, paura in pieno centro: strada chiusa, arrivano gli artificieri

Allarme bomba in Via dei Mille a Brescia, all'angolo con Piazza Garibaldi: la strada è stata chiusa e interdetta anche al passaggio pedonale fino all'arrivo degli artificieri della Polizia di Stato. Una situazione critica, ma che si è risolta (per fortuna) con un nulla di fatto: in zona, su segnalazione di un cittadino, era stata individuata una borsa sospetta. Al suo interno però sono stati trovati solo degli innocui vestiti.

L'allarme è stato lanciato dopo la mezzanotte. In meno di mezz'ora sul posto c'erano già gli agenti della Questura, la strada era già stata chiusa e da Milano erano già in movimento gli artificieri. Si tratta di una prassi di massima sicurezza, per evitare che qualcuno si possa fare del male in caso ci sia davvero la presenza di esplosivo.

Non è andata così stavolta, e meno male: i tecnici artificieri hanno mandato in avanscoperta un apposito robot, teleguidato e specializzato nel disinnescare ordigni. Si è avvicinato alla valigia sospetta, lasciata sul ciglio della strada, e l'ha aperta con un braccio meccanico.

Una volta aperta, in gergo è stata fatta “brillare”, ma in questo caso non nel senso di “esplodere”: sul presunto ordigno è stato spruzzato a fortissima pressione un getto d'acqua, che avrebbe dovuto disinnescare l'eventuale focolaio. Come detto, niente di tutto questo: erano solo dei vestiti.