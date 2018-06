Cade dalla scala e batte la schiena: operaio soccorso dall'eliambulanza

Infortunio sul lavoro mercoledì sera in una ditta di Alfianello, dove un operaio di 48 anni è precipitato da una scala. Immediata la chiamata al 112, effettuata dai colleghi: sul posto sono giunte due ambulanze e da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso.



Una bruttissima caduta: l'uomo era intento a compiere alcune mansioni di lavoro, quando, per ragioni ancora tutte da verificare, è accidentalmente caduto dalla scala, rovinando malamente a terra e battendo con violenza la schiena.

Tutto è accaduto poco dopo le 21.30 nello stabilimento della Tecnotubi, azienda specializzata nella fabbricazione di tubi e condotti saldati che ha sede al civico 210 di via Mazzini. Negli istanti successivi all'infortunio per l'operaio si è temuto il peggio: dopo le prime cure sul posto è stato trasferito, in eliambulanza, all'ospedale di Manerbio.

L'allarme è rientrato poco dopo il ricovero nel nosocomio della cittadina della Bassa: l'uomo avrebbe riportato seri traumi, ma le sue condizioni non sarebbero critiche e non è in pericolo di vita. L'esatta dinamica dell'infortunio è al vaglio dei carabinieri di Verolanuova, intervenuti sul posto insieme gli ispettori dell'Ats del Garda.