Scivola e cade nelle vasca di metallo fuso: operaio ustionato

Altro infortunio sul lavoro nel Bresciano: martedì mattina, un operaio di una ditta di Alfianello si è ustionato cadendo accidentalmente in una vasca contente zinco fuso. Fortunatamente, l’uomo è rimasto in piedi e ha riportato ustioni ‘solo’ a una gamba.



Tutto è accaduto alla Tecnotubi, azienda specializzata nella fabbricazione di tubi e condotti saldati che ha sede in via Mazzini. L'allarme è scattato attorno alle 11: sul posto il 112 ha inviato due ambulanze, i carabinieri e i Vigili del Fuoco di Verolanuova.



Dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, il lavoratore, un uomo di 51 anni, è stato trasportato all'ospedale Civile di Brescia per le cure caso. Le sue condizioni non sono critiche: è stato ricoverato in codice giallo. L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio degli ispettori del lavoro dell'Ats e dei carabinieri.