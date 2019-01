Ladri in azione nella Bassa: rubate galline e mucche

Tre pollai svuotati, e due mucche sparite nel nulla. Negli ultimi giorni sembra ci sia stata un'escalation di furti piuttosto insolita nella Bassa, in particolar modo tra Pontevico e Alfianello.

Se in tre casi i furti hanno riguardato galline e polli, un colpo messo a segno è davvero sfacciato. In una cascina di Alfianello i ladri, muniti di camion per il trasporto di bestiame, hanno caricato addirittura due mucche, senza che i proprietari dell'allevamento si accorgessero di nulla fino al mattino successivo.