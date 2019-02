Va a bere un caffè dall'amica e la salva dall'intossicazione da monossido

Gli amici sono importanti, soprattutto quelli che ti salvano la vita: ne sa qualcosa una donna sulla sessantina residente in una cascina della Bassa Bresciana, nella campagna di Alfianello. A salvarle - letteralmente - la vita è stata un'amica recatasi da lei per un caffè dopo pranzo.

I fatti. Erano all'incirca le 14 quando l'amica della sessantenne si è recata nella cascina. Dopo i saluti, la donna è uscita per recuperare qualcosa che aveva lasciato in auto, e al ritorno in casa ha notato che la padrona di casa era un po' assente, come intontita. Insospettitasi dalla presenza di una stufetta, ha deciso precauzionalmente di chiamare i soccorsi.

La sua decisione è stata quanto mai propizia: i sanitari giunti nella cascina a bordo di un'eliambulanza hanno confermato l'intossicazione, prelevando la donna e trasferendola in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita. Nel frattempo nella cascina sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri di Verolanuova per le indagini del caso.