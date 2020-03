Famiglia in ginocchio: muore per Coronavirus, in ospedale moglie e figlia contagiate

Tutta la comunità di Alfianello si stringe al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Mario Facchetti, 75 anni: è il secondo morto per Coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Prima di lui anche il 71enne Domenico Rossini. Nella tragedia, il dramma della famiglia Facchetti: dopo essere risultate positive al Covid-19, sia la figlia che la moglie sono ricoverate in ospedale, quest’ultima in gravi condizioni.

Come riferisce il sindaco Matteo Zani, sono 13 le persone risultate positive in paese, tra cui i due decessi: 5 sono in isolamento domiciliare obbligatorio e 6 sono ricoverate in ospedale, a cui se ne aggiungono 13 in sorveglianza domiciliare. “A queste persone – scrive il primo cittadino – giunga il nostro caloroso abbraccio in questo momento difficile, perché possano sentire la vicinanza e il supporto di tutta la nostra comunità”.

“Purtroppo la giornata di oggi si chiude con un bilancio pesante – dice ancora Zani – perché oltre al decesso di due nostri concittadini, è venuto a mancate anche don Giovanni Girelli, originario di Alfianello. Alle famiglie dei nostri concittadini le più sentite condoglianze, da parte mia e di tutta la comunità”.