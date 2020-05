Operaio si sente male in ditta: soccorso e portato in ospedale

Mercoledì mattina, verso le 7.30, un operaio di 57 anni si è sentito male poco dopo essere arrivato sul posto di lavoro, una ditta della zona industriale di Alfianello, tra il centro del paese e il ponte che scavalca la A21.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A lanciare l'allarme sono stati i colleghi: sul posto sono state inviate d'urgenza due ambulanze. Le condizioni del 57enne sono serie, ma fortunatamente meno gravi di quanto previsto: è stato portato all'ospedale di Manerbio e ricoverato in codice giallo. Sono in corso gli accertamenti per individuare la causa del malore.