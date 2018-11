Rubano un'auto storica alla Mille Miglia: arrestati padre, madre e figlio

Tutto in famiglia: padre, madre e giovane figlio. Sono stati individuati e arrestati dalla Polizia di Stato gli autori del furto di un'auto storica, del valore di oltre 1 milione di euro, in gara all'ultima Mille Miglia. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Antonio Bassolino: la Procura in queste ore ha emesso le tre ordinanze di custodia cautelare, due in carcere – marito e moglie – e la terza per obbligo di dimora a Brescia, per il figlio.

Come detto, fanno parte dello stesso nucleo familiare: 48 anni il marito, S.S. le sue iniziali, 39 anni la moglie B.M, 19 anni il figlio B.S. Sono tutti e tre di origine nomade. Meno di sei mesi fa erano riusciti a rubare una preziosa Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet Touring Superleggera, con targa olandese: era il 13 maggio scorso, poco prima dell'inizio della Mille Miglia.

La notizia aveva destato non poco scalpore: la vittima, il pilota tedesco Jeroen Branderhorst, alloggiava in un albergo di lusso del centro cittadino. Le indagini sono state condotte dagli agenti della Squadra Mobile in colaborazione con la Polizia Stradale.