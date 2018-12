Paese sotto shock: giovane padre muore a 45 anni, lascia moglie e figlia piccola

Un paese intero sotto shock per la morte prematura di Alex Bertocchi, meccanico di 45 anni, sposato e padre di una bambina ancora piccola. Colpito da un improvviso malore, su cui la Procura vuole vederci chiaro: è già stata disposta l'autopsia, che dovrebbe essere eseguita in queste ore. Bertocchi si è sentito sabato pomeriggio, mentre era a caccia, poi si è spento nella notte in ospedale.

Abitava a Bedizzole, dove era conosciuto e stimato: seppur giovane, era da lungo tempo il “capo” della Fanfara dei Bersaglieri, formazione musicale non professionistica ma che si era fatta davvero conoscere in tutto il mondo. I concerti e le esibizioni dei bersaglieri bedizzolesi avevano attraversato l'oceano e più di una volta, dal Canada a New York, e poi Barcellona, Berlino, Stoccolma e altre.

La cronaca della tragedia

Bertocchi si è sentito male sabato pomeriggio. Un dolore lancinante allo stomaco, avrebbe detto una volta arrivato in ospedale. Ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare che la situazione fosse così critica.

Le sue condizioni sono drammaticamente peggiorate solo poche ore più tardi. Bertocchi si è spento nella notte tra sabato e domenica. Una volta effettuata l'autopsia, la salma sarà di nuovo a disposizione dei familiari: è attesa per lunedì la comunicazione della data dei funerali.

Lascia un segno indelebile nella comunità bedizzolese, e non solo: per tutti lui era il capofanfara, leale e appassionato. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio ai familiari: “Non ci sono parole, solo un profondo dolore”, si legge su Facebook. Bertocchi lascia la giovane moglie Cinzia, e una figlia di appena 7 anni.