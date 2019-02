"Il tuo cuore è con noi": lo straziante addio ad Alessio, le lacrime della Ferragni

Tra i tanti, tantissimi presenti al funerale c'era anche lei, Chiara Ferragni: per lungo tempo compagna di lavoro di Alessio Sanzogni, e ancora molto legata a lui. Nel grigio di una giornata mai così triste, accompagnata dalla sorella Valentina: occhiali scuri e vestito nero, le lacrime agli occhi. “Ciao Ale”, ha scritto su Instagram pubblicando una foto di Inzino di Gardone Valtrompia, il paese dove il giovane bresciano era nato e cresciuto.

E c'erano tutti i suoi amici, gli amati genitori Sandra e Giulio, la sorella Barbara: tutti insieme, per l'ultima volta, per l'ultimo saluto al povero Sanzogni. Morto in un terribile incidente stradale, sull'autostrada A4: stava tornando a Milano, dove viveva e lavorava, dopo aver passato il weekend nella casa dei genitori.

Il terribile incidente

La sua auto si è schiantata contro un Tir, sulla stessa corsia di marcia: è finita schiacciata sotto il rimorchio, e Alessio intrappolato tra le lamiere. Per lui purtroppo non c'è stato niente da fare. Aveva solo 34 anni: si era diplomato in Valtrompia, e poi trasferito a Milano per studiare. Dopo la laurea allo Iulm si era lanciato nel mondo della monda, collaborando con Louis Vouitton.