Coronavirus, il 'grido' dell'infermiera con i segni della mascherina: "Non vanificate tutto"

"Sono un'infermiera e in questo momento mi trovo ad affrontare questa emergenza sanitaria. Ho paura anche io, ma non di andare a fare la spesa, ho paura di andare a lavoro. Ho paura perché la mascherina potrebbe non aderire bene al viso, o potrei essermi toccata accidentalmente con i guanti sporchi, o magari le lenti non mi coprono nel tutto gli occhi e qualcosa potrebbe essere passato". Queste le parole che Alessia Bonari, infermiera originaria di Grosseto ma in servizio a Milano, affida a Instagram postando una foto del suo volto duramente provato dalla fatica e segnato dai lividi della mascherina e delle lenti protettive che servono per progetterla dal Covid-19.

"Sono stanca psicologicamente, e come me lo sono tutti i miei colleghi che da settimane si trovano nella mia stessa condizione, ma questo non ci impedirà di svolgere il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto" si legge nel post, diventato virale in poche ore.

Quello di Alessia non è uno sfogo fine a se stesso, ma un appello rivolto a tutti gli italiani affinché siano responsabili.