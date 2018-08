Ragazzo rapito in vacanza, è nelle mani dei jihadisti: "Chiedo aiuto, mi uccideranno"

Nuove, drammatiche notizie riguardanti la sorte di Alessandro Sandrini, il 32enne di Folzano scomparso in Turchia durante una vacanza nell'ottobre 2016.

Il giovane è comparso in un video diffuso da Rita Katz di Site Intelligence Group, società statunitense che monitora le attività web delle organizzazioni jihadiste: "Chiedo all’Italia di aiutarmi - dichiara il ragazzo -, sono in carcere da due anni, non ce la faccio più, sono stanco dentro. Hanno detto che mi uccideranno se la cosa non sarà risolta in tempi brevi".

Ancora non è chiaro quale sia il gruppo terroristico che lo tiene in ostaggio in Siria, assieme al giornalista giapponese Jumpei Yasuda. Pare che per entrambi sia stato chiesto un riscatto.