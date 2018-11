Omicio-suicidio di Folgaria: anche Brescia piange Alessandro

Alessandro Pighetti nella sua terra d'adozione aveva molti amici, anche grazie agli sport che praticava. Altri li lasciò a Chiari, da dove, in piena adolescenza, se ne andò per seguire la madre, Renata. La tragedia che si è consumata nella prima serata di ieri, venerdì 16 novembre, in Trentino, tocca da vicino anche la nostra provincia.

Classe 1987, nato a Calcinate, Alessandro è morto per un colpo di fucile al volto sparato dall'uomo che conviveva con la madre, che poi ha rivolto l'arma contro di sé per suicidarsi. Stando a quanto emerso, né Alessandro né la madre sapevano che l'uomo aveva in casa un fucile. Chissà, forse le cose sarebbero potute andare diversamente: allo scoppio della lite tra patrigno e figlio, infatti, il 31enne è riuscito a disarmare l'uomo che impugnava una pistola, mentre la madre fuggiva dalla finestra. Dopo aver perso l'arma, il 60enne - che si pensava fosse ormai innocuo - ha recuperato il fucile, è tornato alla carica ed ha esploso il colpo fatale al volto di Alessandro.

Il giovane è descritto come un ragazzo solare, appassionato di motori e soprattutto di sport, palestra e hockey su ghiaccio. Lavorava nel campo delle assicurazioni, e al contempo era socio al 50% della Ap & Mb di Trento, che aveva fondato, una società che si occupa di commercio di auto, moto, camper e pezzi di ricambio.