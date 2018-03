Mistero sulla sorte di Alessandro: sparito nel nulla, conto in banca svuotato

Ha preso un volo per Ankara, poi si è spostato a Istanbul facendo perdere le sue tracce. Di Alessandro Fiori, 33enne di Soncino residente a Milano, non si hanno più notizie certe dallo scorso 12 marzo. Non vedendolo arrivare al lavoro, i genitori del giovane, manager dell'azienda di famiglia, hanno bussato alla porta del suo appartamento milanese, ma di lui nessuna traccia.

Stando a quanto ricostruito dai famigliari e dagli inquirenti, il giovane uomo sarebbe salito a Linate su un aereo diretto a Ankara, dove è effettivamente arrivato. In seguito si sarebbe spostato nella capitale turca: alcuni testimoni lo avrebbero visto all’hotel Sultanhamet, poi la misteriosa scomparsa. I suoi documenti e il portafoglio vuoto sono stati trovati nella spazzatura.

Due giorni dopo il suo arrivo a Istanbul, il giovane sarebbe stato anche stato ripreso dalle telecamere di due locali della città. Non solo: il 33enne avrebbe effettuato due cospicui prelievi con la carta di credito in due banche. Il primo sarebbe andato a buon fine, mentre il secondo si sarebbe concluso malamente: il bancomat avrebbe trattenuto la carta, a seguito di un tentativo di prelevare una somma molto superiore al limite giornaliero. Non è tutto: il suo conto corrente sarebbe stato prosciugato.

Le autorità mantengono il massimo riserbo sul caso. Sembra però esclusa la pista dell'allontanamento volontario: il 33enne era solito recarsi all'estero per lavoro, chiudendo la trasferta in giornata. Sul caso indagano la Farnesina e l'Interpol: le autorità italiane e turche stanno cercando Alessandro dal 16 marzo, giorno in cui la madre del manager ha sporto denuncia. Nel frattempo il padre Eligio si è recato in Turchia per partecipare attivamente alle ricerche, si è rivolto anche a una televisione del Paese per lanciare un accorato appello e reperire informazioni.