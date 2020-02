Lacrime per l'addio di mamma Alessandra: "Lasci un vuoto immenso"

In silenzio, ma con gli occhi gonfi di lacrime, a Villanuova sul Clisi una folla commossa ha accolto il feretro di Alessandra Goffi, 51 anni: ormai dal 2013 combatteva contro il cancro, venerdì scorso si è dovuta arrendere alla malattia. Sposata e madre di due figli ancora piccoli, da qualche tempo abitava a Salò con la famiglia, il marito Gianbattista, i figli Edoardo e Carlotta.

“Lascia un vuoto immenso, ma vivrà sempre con noi e dentro di noi”, ha detto il parroco chiamato a celebrare l'omelia funebre. Il funerale, come da disposizione regionali per il coronavirus, non si è svolto in chiesa ma nel giardino della casa di famiglia. Alessandra lascia anche la madre Liliana, il fratello Vittorio, la sorella Michela, la gemella Stefania.

Al termine del rito religioso la salma ha proseguito il suo viaggio fino al tempio crematorio di Sant'Eufemia. Non fiori, ma opere di bene: nessun omaggio floreale, per volontà della famiglia, ma offerte per la ricerca contro il cancro. Il male che se l'è portata via per sempre, lasciando solo il compagno di una vita, e soprattutto i suoi bambini.