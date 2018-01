E' morto Aldo Foglia, colonnello bresciano e storico volto del TG5

Abruzzese di nascita ma bresciano d'adozione, si è spento a 84 anni (ne avrebbe compiuti 85 il prossimo luglio) l'ex colonnello dell'Aeronautica Militare Aldo Foglia, che in tanti ricordano anche per le sue apparizioni televisive su Canale 5, quando negli anni '90 annunciava le previsioni meteo al telegiornale della mattina.

E' sempre stato bene, poi all'improvviso un malessere: si è sentito male domenica sera, lunedì è stato accompagnato in ospedale, le sue condizioni purtroppo sono rapidamente peggiorate fino al decesso, nella tarda mattinata di martedì.

Lo piangono la moglie Ester, i figli Fulvia con Fabio e Stefano con Michela. La veglia di preghiera è in programma per mercoledì sera alle 20: i funerali verranno celebrati giovedì 1 febbraio nella chiesa parrocchiale di Ghedi, alle ore 15.30, partendo dalla sua abitazione di Via Curvane.