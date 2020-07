"Datemi i soldi o vi ammazzo": manda i genitori in ospedale per 200 euro

E' stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per lesioni aggravate e tentata estorsione il 41enne bresciano che per mesi avrebbe vessato e malmenato gli anziani genitori, spesso in preda a raptus incontrollati dovuti all'uso (e all'abuso) di alcol e droga, in particolare cocaina. Il tribunale non solo ha accolto le richieste del pubblico ministero, ma ha pure sentenziato una condanna di 2 mesi più severa.

L'uomo è attualmente in carcere, e ci rimarrà a lungo: la cronaca racconta di una triste storia di dipendenza, che l'avrebbe portato prima a perdere la moglie, con cui le fratture erano diventate insanabili, e poi a prendersela anche con i genitori, che nonostante tutto da qualche anno l'avevano riaccolto in casa.

Droga e alcol, botte e minacce ai genitori

Dopo mesi (e forse anni) di botte e minacce, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato forse l'episodio più cruento: mamma e papà sono finiti entrambi in ospedale, quando il 41enne – probabilmente ubriaco e “fatto” – li avrebbe picchiati perché si rifiutavano di consegnargli 200 euro per i suoi “acquisti”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In quell'occasione furono proprio i genitori a denunciare l'accaduto: alla loro querela si sono aggiunte le preziose testimonianze dei vicini. I carabinieri sono così riusciti a ricostruire la vicenda, fino all'arresto del figlio violento. Trasferito in carcere, in attesa del processo: adesso, finalmente, è arrivata anche la condanna.