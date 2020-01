Lutto nel mondo dell'imprenditoria: è morto Alberto Nichetti

Il mondo dell'imprenditoria bresciana è in lutto per la scomparsa di Alberto Nichetti, noto imprenditore ed ex presidente del consiglio d'amministrazione della Palini Vernici - Palinal di Pisogne. Aveva 71 anni; lo piangono la moglie Carla, le figlie Piera e Gemma e il fratello Luigi.

Originario di Lovere, comune della Bergamasca, insieme al fratello Luigi ha diretto per anni la Palini Vernici di Pisogne, azienda attiva nel settore chimico che si occupa del trattamento e del rivestimento di metalli. Una realtà industriale storica - è stata fondata nel lontano 1945 - che dà lavoro a decine di persone.

"Un uomo buono, generoso e sempre disponibile", così lo ricordano amici e conoscenti nei tanti messaggi di cordoglio. Una vita difficile, segnata dalla sofferenza e da un dolore profondo: quando era poco più che 25enne aveva dovuto affrontare la perdita di entrambi i genitori.

Centinaia di persone sono attese per l'ultimo saluto, che sarà celebrato giovedì pomeriggio (alle 15.45) nella basilica di Santa Maria Assunta di Lovere.