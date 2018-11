Boschi spianati dal vento, si potrà fare legna gratis: tutti i dettagli

Sono centinaia gli alberi spianati dal vento nella terribile giornata di maltempo che ha devastato il Nord Italia e la nostra provincia lunedì 29 ottobre, colpendo in principal modo la Valcamonica e le sue valle secondarie.

Per evitare che rami e tronchi creino ulteriori danni, trascinati dalle prossime piogge all'interno dei corsi d'acqua, è necessario che siano rimossi il prima possibile.



Il primo cittadino di Edolo ha già dato il permesso a tutti cittadini di potersi recare nelle zone colpite e di portare via la legna desiderata, mentre a Cedegolo bisognerà presentare richiesta in municipio entro il 12 novembre. Nei prossimi giorni altri sindaci si muoveranno nella stessa direzione.