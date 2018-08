Insulti continui alla moglie, la riempie di botte anche davanti ai figlioletti

BRESCIA. I poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura hanno rimpatriato un cittadino albanese, accompagnandolo all’aeroporto Milano Malpensa, dove è stato imbarcato su un volo diretto in Albania.



Il 26enne, con diversi precedenti, già espulso nel 2017 e rientrato in Italia per sostenere un processo nel aprile 2018, non faceva più rientro nel suo paese nonostante non fosse più autorizzato a restare in Italia.

Inoltre, la responsabilità dell’uomo si è aggravata per una serie di maltrattamenti nei confronti della moglie. La donna è stata aggredita, minacciata e ingiuriata più volte, con continui atti di violenza fisica e psicologica che l’hanno costretta a vivere in condizioni di serio pericolo.

I continui episodi sono avvenuti anche in presenza dei giovani figli della coppia, con il tempo diventati insostenibili, tanto da indurre la donna a denunciarlo e a richiedere più volte l’intervento delle forze dell’ordine.