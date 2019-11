Improvviso malore in ditta, operaio muore davanti ai colleghi

Sale Marasino in lutto per la morte improvvisa di Agostino Pedretti di soli 47 anni. Attivo in numerose associazioni e conosciutissimo in paese, si è spento mentre stava lavorando all’interno di un’azienda che si occupa della produzione di gomma. Il dramma si è consumato sotto gli occhi dei colleghi di lavoro.

Tutto è accaduto lunedì mattina.Pedretti aveva cominciato da poco il turno di lavoro: si è accasciato a terra e ha perso conoscenza. Immediato l’allarme, lanciato dagli operai della ditta di Sale Marasino. La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: i sanitari, sopraggiunti in ambulanza, hanno provato a far ripartire il cuore dell’uomo.

Inutili, purtroppo, tutti gli sforzi: il cuore del 47enne non ha più ripreso a battere. La notizia si è diffusa rapidamente a Sale Marasino, comune dove l’uomo viveva da sempre.

Si dava parecchio da fare per la sua comunità: volontario della protezione civile, faceva parte del gruppo Mixer dell’oratorio e dall’associazione culturale 'Violet Moon' fondata da Emauele Turelli, che per primo lo ha ricordato su Facebook: “Se ne va la persona più generosa che abbia mai conosciuto. Grazie per essere stato al mio fianco” si legge nel lungo post condiviso sui social.