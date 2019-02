Incredibile colpo di fortuna al bar: cliente vince 100.000 euro al 10eLotto

Maxi vincita da 100mila euro al bar Aquila di via Roma ad Agnosine. Martedì un fortunato cliente si è portato a casa il bel tesoretto da 100mila euro grazie a una cartella da 3 euro giocata al ’10eLotto’.

L’identità della persona baciata dalla fortuna resta top secret, ma la titolare della ricevitoria assicura che si tratta di un cliente fisso. Non si è fidato delle combinazioni già pronte e ha scelto lui i numeri giusti - 8, 18, 28, 38, 48, 68, 80, 84, 85 e 88 - ed ha assistito in diretta all’estrazione. Per lui sono stati momenti indimenticabili, tra i più memorabili della sua vita.