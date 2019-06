Blitz dei carabinieri, gli trovano in casa un secchio pieno di marijuana: arrestato

Il via vai sospetto, poi controlli e pedinamenti, infine il blitz di Carabinieri e Polizia Locale. Guai seri per un 40enne di Agnosine, pizzicato cono ben 750 grammi di marijuana.

Lo stupefacente era nascosto in un secchio all'interno di un appartamento riconducibile al 40enne, pregiudicato ma non per reati legati allo spaccio. Oltre alla droga, le forze dell'ordine hanno scovato il classico kit del pusher, ciò tutti gli strumenti e i materiali necessari per confezionare le dosi da vendere.

Il blitz - condotto dalla Polizia Locale della Val Sabbia, dai carabinieri di Sabbio Chiese e dall'unità cinofila di Bergamo - è scattato sabato mattina. Nelle scorse ore il processo per Direttissima, al termine del quale il 40enne è stato condannato a un anno e tre mesi di reclusione, pena sospesa con la condizionale, e al pagamento di una multa da 8mila euro.