Cronaca / Piazza Tebaldo Brusato

Calci e pugni per il cellulare: serata da incubo in Piazza Tebaldo Brusato

Due aggressioni in poche ore sabato sera in Piazza Tebaldo Brusato a Brescia: il primo finisce in ospedale, il secondo rimedia quattro punti di sutura al sopracciglio