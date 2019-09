In sei sull'autobus senza biglietto, pugno in faccia contro il controllore

Perforazione del timpano e lesione del nervo acustico sinistro, lesione al legamento crociato sinistro: è il risultato della brutale aggressione ai danni di un controllore degli autobus Sia, un 45enne di Palazzolo, avvenuta venerdì pomeriggio a Sirmione sulla linea Brescia-Verona. La vicenda è raccontata dal Giornale di Brescia.

Il 45enne sarebbe salito sul bus alla fermata di Piazza Unità d'Italia, quando erano circa le 15.30. A bordo ha trovato un uomo senza biglietto, che stava viaggiando con due donne e tre bambini (anche loro in viaggio senza aver pagato). Dopo aver chiesto i documenti per procedere all'identificazione, è nata un'accesa discussione, fino a quando sono scappati azionando il pulsante per l'apertura d'emergenza delle porte. Il controllore ha cercato di inseguirli, ma l'uomo ha reagito sferrandogli un pugno in faccia e un calcio alla gamba.

Sul posto è stato quindi richiesto l'intervento di carabinieri e polizia locale, ma dei passeggeri abusivi nessuna traccia, nonostante ore di ricerche in zona. Il controllore è stato invece accompagnato al vicino ospedale di Desenzano e - dopo essere stato dimesso - ha sporto denuncia contro ignoti dai carabinieri.