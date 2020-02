Il controllore gli chiede i documenti, lui gli sferra un pugno in faccia e scappa

A bordo senza biglietto di viaggio, è stato invitato a scendere e a mostrare un documento. Per tutta risposto lui ha sferrato un pugno al volto di uno dei due controllori, ed è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. È tuttora senza un nome l'immigrato che nel primo pomeriggio di ieri, attorno alle 14:30, si è reso protagonista dell'ennesima aggressione a danno di autisti, controllori o macchinisti in servizio sul trasporto pubblico locale, sia su gomma che rotaia.

Due controllori erano in servizio su un autobus della linea 11 (con capolinea Botticino), quando hanno individuato il viaggiatore senza biglietto. Tenuto sotto controllo, l'uomo - immigrato di circa 35 anni - è stato fatto scendere alla fermata di via XXV Aprile. Alla richiesta di mostrare i documenti, per la stesura della contravvenzione, l'uomo ha sferrato il pugno al volto di uno dei due controllori.

Fuggito a piedi, ha fatto perdere le proprie tracce mentre il controllore era sottoposto alle cure dei soccorritori. Il ferito è stato trasportato in codice verde in Poliambulanza. Agli agenti di Polizia locale sono state fornite tutte le informazioni utili per individuare l'aggressore fuggitivo.