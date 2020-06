Lite per una donna, ragazzo ferito a colpi di machete: è gravissimo

Ci sarebbe una ragazza contesa all'origine del brutale regolamento di conti andato in scena nella notte tra venerdì e sabato fuori dal bar “Les Follies” di Casalmoro, nel Mantovano. Il bilancio della folle rissa è pesante: un 20enne di Canneto sull'Oglio (F.A. e iniziali) è stato accerchiato e poi aggredito da un 22enne egiziano di casa nel Bresciano (E.E.A.F.) e da altri quattro complici non ancora identificati. La vittima sarebbe stata colpita ripetutamente con un machete e poi lasciata a terra, agonizzate.

A dare l'allarme sono stati proprio i proprietari del locale, poco dopo mezzanotte: sul posto sono sopraggiunti in pochi minuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Il 20enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Castiglione delle Stiviere "con ferite multiple da taglio da aggressione fisica con anemizzazione”. Ora è ricoverato, in gravi condizioni, nel reparto di Terapia Intensiva.

Ferito anche l'aggressore, il 22enne di casa nel Bresciano: durante la brutale colluttazione ha riportato una “frattura pluriframmentaria del metacarpo ed ampia ferita” ed è ricoverato all’ospedale di Mantova.

I militari, dopo aver ascoltato le versioni di tutti i testimoni presenti, hanno proceduto al sequestro dei vestiti, e dei cellulari dei due giovani per poter ricostruire la dinamica dei fatti. Sono ancora in corso le ricerche degli altri complici e del machete. Il 22enne è stato deferito all'autorità giudiziaria e dovrà rispondere di lesioni personali aggravate in concorso.