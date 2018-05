Miss Alpina Bagnata, festa 'hot' per l'Adunata: “Annaffiala con la birra”

Eventi "sexy" organizzati dai locali di Trento per l'Adunata degli Alpini, a cui hanno partecipato 10mila bresciani, ma anche tante "battutine belle pesanti" e non solo: "Sguardi viscidi, complimenti non richiesti, fischi, palpeggiamenti e gruppi di uomini che ci accerchiano e ci impediscono di passare”, la denuncia arriva dal comitato femminista “Non una di meno”.

A scatenare la polemica un volantino, distribuito in città a Trento, che invitava gli alpini ad una festa in un locale con tanto di "alpina bagnata", ovvero un'esibizione in cui versare birra addosso ad una o più soubrette: “Vota la tua alpina preferita bagnandola con la birra”, le testuali parole dell'annuncio.



Non si tratta dell'unico esempio: diversi locali per adulti, infatti, hanno organizzato feste a “tema alpino”, con totale mancanza di rispetto verso l’eroiche truppe del nostro esercito.



(fonte: Trentotoday.it)