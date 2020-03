Volontaria e catechista: le lacrime per Veronica, uccisa da un tumore

Una donna generosa, sempre pronta a dare una mano, nonostante la malattia. Così la comunità di Adro ricorda Veronica Lancini, morta nei giorni scorsi dopo aver combattuto, per oltre 2 anni, contro un tumore.

Aveva solo 56 anni: si è spenta nella sua casa, circondata dall'affetto dei suoi familiari. In paese la conoscevano tutti: Veronica si è sempre data da fare per la sua comunità. Molto attiva in oratorio, oltre ad occuparsi del catechismo, gestiva il 'punto ragazzi' e dava sempre un mano in cucina in occasione delle feste.

Dopo aver scoperto di avere un tumore, nell'agosto del 2017, era diventata una volontaria dell'associazione Anastatis che fornisce sostegno psicologico e fisico a chi lotta contro il cancro.

L'ultimo saluto sarà celebrato in forma privata, come prevede il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri emanato per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. La cerimonia è fissata per le 14.30 di sabato e si potrà ascoltare sul canale radio Fm 92.3.