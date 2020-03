Mamma non paga l'affitto: cacciata di casa con due figli piccoli

Non pagava l'affitto da tempo, così giovedì mattina è scattato il provvedimento di sfratto. Una mamma e i suo due figlioletti di 6 e 8 anni sono stati buttati fuori dalla casa di via Provinciale ad Adro dove vivevano. Si temevano momenti di tensione: lo sfratto è avvenuto alla presenza dei carabinieri.

Per fortuna la donna e i suoi bimbi non sono finiti per strada: i servizi sociali del Comune franciacortino hanno infatti trovato una alloggio temporaneo alla famiglia. Prima che lo sfratto diventasse esecutivo alla donna sarebbero state proposte numerose soluzioni, che lei non avrebbe però mai accettato.