Estorsione e violenza nei confronti dei genitori anziani: arrestato

Hanno sopportato a lungo, ma una volta superato il limite, hanno chiamato i carabinieri per fare arrestare il proprio figlio. È successo in Franciacorta, ad Adro, dove nel pomeriggio di martedì i militari hanno accolto il doloroso appello di un'anziana coppia esasperata dal figlio. Lo racconta il settimanale Chiari Week.

Le accuse sono pesanti: estorsione e atti persecutori. Il destinatario è un uomo di 44 anni residente ad Adro, già noto alle forze dell'ordine. Dopo ripetute richieste di denaro, condite da minacce e violenze, sua madre e di suo padre si sono rivolti ai militari per avere aiuto. Quando il 44enne ha visto arrivare due carabinieri a bordo delle motociclette ha cercato di fuggire, senza riuscirvi. Arrestato, si trova in carcere in attesa del processo.

Solo pochissimi giorni fa un episodio analogo si è verificato in Valle Camonica, a Breno, dove una coppia si è recata in caserma per denunciare il proprio figlio tossicodipendente.