Le lacrime per la maestra Adriana, stroncata dalla malattia: "Eri speciale"

Il suo volto, le sue parole e i suoi insegnamenti resteranno impressi per sempre nel cuore di molti bambini che hanno avuto la fortuna di incontrarla tra i banchi di scuola. Adriana Stagnoli, insegnante elementare, si è spenta nei giorni scorsi, a soli 54 anni.

Da tempo combatteva contro un male incurabile, che l'ha strappata per sempre all'affetto di amici e parenti. Il lutto ha colpito diverse comunità, unite nel ricordo della docente che con passione ha insegnato religione a tantissimi alunni della scuola primaria di Ghedi. Cresciuta a Calcinato, dopo il matrimonio si era trasferita a Calvisano, dove nel pomeriggio di martedì si sono svolti i funerali.

Centinaia di persone hanno partecipato alla funzione. Tra i banchi della chiesa parrocchiale c'erano anche tantissimi ex alunni. Chi non ha potuto partecipare ha lasciato un ricordo su Facebook: "Ti ricorderò sempre con affetto", scrive Giovanna; "Un insegnante che ha dato moltissimo. Era speciale", è invece il ricordo di Paola; "Mi sento triste in fondo al cuore", commenta la piccola Falahe.

Oltre agli amatissimi alunni, la piangono il marito Floriano, il giovane figlio Francesco, la mamma Luigia e la sorella Daniela.