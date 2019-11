Ha salvato e curato centinaia di gatti: addio alla professoressa Adriana

Professoressa d'inglese e amica dei gatti. Proprio per l'amore e la passione con cui si è presa cura, per decenni, delle colonie di gatti randagi presenti in città viene ricordata Adriana Roveda. Insegnate d'inglese in pensione - aveva insegnato alla scuola media Franchi di Brescia - si è spenta nei giorni scorsi a causa di un malore improvviso: aveva 78 anni.

È stata una delle prime, forse la prima, ad occuparsi della sterilizzazione dei gatti randagi: aveva appreso all'estero le tecniche per catturare i mici e poi per reinserirli nelle colonie. Competenze che ha poi saputo trasmettere alle tante persone che, negli anni, l'hanno aiutata in quella che per lei era una missione.

Spesso curava di tasca propria i mici che necessitavano di più attenzioni, ed era uno punto di riferimento per tutte le gattare della città. Adriana è stata in grado di trovare una famiglia adatta a tantissimi randagi. Single e senza figli, ha dedicato praticamente tutta la sua vita e il suo amore ai mici di Brescia.