Orzivecchi: addio alla maestra Adele Brida, aveva 92 anni

Una vita dedicata alla famiglia e ai suoi adorati alunni: Adele Brida, storica maestra di Orzivecchi, si è spenta nei giorni scorsi all'età di 92 anni.

In paese la conoscevano tutti: ha insegnato per 40 anni alla scuola elementare, crescendo diverse generazioni di giovani studenti. Ma non solo; è stata infatti catechista, poetessa e fondatrice dell’Avis locale nell'ormai lontano 1972. Il marito Angelo Gualeni, anch'egli maestro di scuola, ne è stato a lungo presidente.

Un vita intensa che non poteva non lasciare traccia nella piccola comunità, della quale è stata per molti anni un vero e proprio pilastro.

Adele Brida ha lasciato nel dolore i figli Paolo e Giuseppe. Le esequie sono state celebrate sabato nella chiesa parrocchiale del paese.