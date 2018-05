Usa la benzina per accendere il barbecue: ustionato 62enne

Barbecue da incubo per un 62enne di Acquafredda: mentre stava preparando le braci per cuocere la carne per i suoi famigliari, è stato investito da una fiammata che ha rapidamente avvolto la mano e il braccio, lambendo pure il collo e il viso.

Tutto è accaduto domenica mattina nella campagna della Regona, dove l'uomo si trovava in compagnia di alcuni parenti. Non avendo a disposizione della Diavolina, pare che abbia versato della benzina su una palla di carta per accendere il fuoco: da lì la fiammata che ha avvolto la parte superiore del corpo.

Il 62enne (R.M. le iniziali) è stato immediatamente trasportato in ospedale, a Montichiari, dal cognato. Dopo le prime cure i medici hanno optato per il trasferimento nel nosocomio di Verona, dov'è tuttora ricoverato. Non è in pericolo di vita e le sue condizioni non sarebbero gravi, ma la prognosi non è ancora stata stabilita.