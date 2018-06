Lutto alla Poliambulanza: è morto il dottor Achille Bernardini

“Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo”. Sono in tantissimi a unirsi al cordoglio della famiglia per la morte del dottor Achille Bernardini, responsabile dell'unità di Anestesia e Terapia intensiva oltre che direttore del dipartimento di Emergenza e Urgenza alla Poliambulanza di Brescia.

Si è spento martedì dopo aver combattutto a lungo contro una difficile malattia: in tanti lo ricordano per i suoi tanti anni di servizio, per aver continuato a lavorare finché ha potuto, per continuare a dare in servizio il suo tempo alla comunità.

Abitava a Brescia, e in città era molto conosciuto: i funerali verranno celebrati mercoledì pomeriggio. Il corteo funebre partirà dalle 13.30 dalla camera mortuaria della Poliambulanza, per raggiungere la chiesa di Sant'Afra in Corso Magenta verso le 13.45, dove sarà celebrata l'omelia funebre.

Dopo la cerimonia si proseguirà verso il tempio crematorio di Sant'Eufemia. Lo piangono Nadia con Giuseppe, Carlotta e Alfonso, oltre che alle sue amate sorelle, Rosarietta, Anna e Lidia. La famiglia ringrazia tutti coloro che prenderanno parte al lutto.