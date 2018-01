Notte folle per due fratelli: lanciano bottiglie in strada e picchiano i poliziotti

Il loro comportamento a dir poco inqualificabile ha perfino convinto il Console di Bielorussia a fare una telefonata ufficiale alla Polizia Stradale, per chiedere simbolicamente scusa a nome di una nazione intera: i due fratelli scalmanati, arrestati e già condannati a 6 mesi di reclusione (con pena sospesa) domenica in preda ai fumi dell'alcol hanno aggredito gli agenti intervenuti per placare i loro animi, mandandone due in ospedale (niente di grave, per fortuna).

L'episodio risale alle 22, nei pressi della stazione di servizio Adda Sud in territorio di Caravaggio, lungo l'autostrada A35. I due giovani camionisti – Dimitry Shaminka, 33 anni, e il fratello Siarhei, 29 anni – sono stati richiamati all'ordine dai dipendenti della stazione di servizio, beccati mentre (completamente ubriachi) urlavano nell'area di sosta, sporcando per terra e lanciando pure qualche bottiglia vetro.