Artista e mamma, morta troppo presto: “Ci vediamo in paradiso, stella mia”

Sarebbe stata un'improvvisa e inarrestabile emorragia cerebrale, a portarsela via per sempre: in tanti conoscevano Vittoria Vanoni, nota anche come Nina Simone (il suo nome d'arte), morta a soli 53 anni a Desenzano del Garda. Sono attesi in tantissimi al suo funerale, che verrà celebrato sabato mattina (alle ore 10) nella chiesa di San Michele Arcangelo di Rivoltella.

Il corteo funebre partirà dalla casa del commiato di Faccioti, per poi concludersi nel cimitero rivoltellese. La piangono il marito Vittorio Abate, l'adorato figlio (ancora giovanissimo) Leonardo, le sorelle Franca e Ornella, i cognati e i nipoti.

Amava l'arte, amava la vita: faceva la ballerina, la soubrette, si era fatta conoscere come Nina Simone, si era esibita in un alcuni dei locali storici della zona, su tutti l'Art Club. Amava disegnare, esprimere emozioni con le dita: per lungo tempo è stata anche una tatuatrice professionista.

Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati su Facebook. “Ci vediamo in paradiso, stella mia”, scrive Amina. “Fai buon viaggio e veglia sulle persone più care”, aggiunge Nicoletta. “Mi mancherai”, dice infine Annesa.