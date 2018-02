Miliardario sbarca sul Garda: al via i lavori per la sua mega-villa estiva

A San Felice del Benaco sono state avviate le pratiche per intervenire dal punto di vista edilizio (in un'ottica di ristrutturazione) nella splendida Villa Portesina, la dimora che è stata acquistata nel marzo scorso per 8 milioni di euro dall'imprenditore polacco Dariusz Milek, miliardario conosciuto in tutto il mondo specializzato nella produzione di scarpe, in possesso di un patrimonio netto (secondo Forbes) di 1 miliardo e 60 milioni di euro.

Come scrive il Giornale di Brescia, la volontà dell'imprenditore (che ha già avviato le pratiche per trasformare la destinazione urbanistica della storica villa da turistica a residenziale) è quella di trasferire sul lago la sua lussuosa residenza estiva.

Mica male, per quello che senza dubbio è considerato uno dei gioielli del Garda. Era stata messa in vendita per 15 milioni di euro, poi aggiudicata a “soli” 8 milioni: Villa Portesina venne costruita nel 1911, e realizzata in stile tardo ottocentesco.