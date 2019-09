Sale sul tetto per fare dei lavori: moglie e figlia lo trovano a terra senza vita

A dispetto dell'età, è salito sul tetto in solitaria per dei lavori di manutenzione. L'intervento gli è costato carissimo: precipitato da un'altezza di tre metri e mezzo, è deceduto a causa delle ferite riportate nell'impatto col suolo. La vittima è Tullio Valesi, 82enne residente a Chiari in via Po.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri. Al momento della caduta nessuno si trovava in casa con il pensionato. A scoprire il corpo dell'uomo sono state la moglie Graziella Mazzini e una delle figlie: immediata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto in pochissimo tempo.

Per Tullio però non c'era più nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati nella caduta. Vista l'assenza di testimoni, è impossibile stabilire se l'uomo sia caduto per un malore, un capogiro o un banale inciampo. I funerali verranno celebrati domani, lunedì, alle ore 15.