Bimbo morto impiccato, le lacrime dell’ultimo addio: "La famiglia non resterà sola"

Erano in tanti, in tantissimi giovedì pomeriggio alla moschea di Via della Volta per l’ultimo saluto al bimbo di appena 8 anni morto nella sua cameretta in circostanze ancora da chiarire. In prima battuta si era pensato a un suicidio, a seguito di un rimprovero: ma sono stati i genitori per primi a scongiurare la terribile ipotesi, per cui ad oggi si pensa che potrebbe essere morto per un gioco finito male.

Una sciarpa che gli si è legata al collo, l’ha stretto talmente forte da soffocarlo: forse stava giocando nell’armadio, forse si stava arrampicando. E’ stata la madre a trovarlo a terra, privo di sensi. Poi la corsa disperata in ospedale, il ricovero d’urgenza. Il piccolo purtroppo non ce l’ha fatta, è morto poche ore più tardi.

A centinaia, dicevamo, sono arrivati per salutarlo l’ultima volta. Di origini pakistane ma nato e cresciuto nel Bresciano, abitava a Travagliato con la sua famiglia, frequentava la seconda elementare nella scuola del paese.

Anche l’amministrazione comunale era presente al funerale, per confermare la vicinanza alla famiglia: “Non resterà sola, continueremo a starle vicino”. A Travagliato è stato disposto il lutto cittadino. La salma nelle prossime ore verrà trasferita in Pakistan, dove poi verrà sepolto.