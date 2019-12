Si stacca la ruota della bici, ciclista batte la faccia sull'asfalto: è grave

Verso le 14 di venerdì, un ciclista 46enne di Castiglione delle Stiviere è rimasto gravemente ferito, a seguito di una bruttissima caduta con la sua bici da corsa.

In compagnia di un amico, l'uomo stava pedalando lungo via XXV aprile a Sirmione, quando la ruota posteriore si è sganciata dal telaio: la bicicletta si è bloccata di colpo e lui è volato sull'asfalto battendo rovinosamente il volto.

Per soccorrerlo è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, che lo ho portato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia per il ricovero in codice rosso. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri e una pattuglia della Locale.